Mer et montagne : le ballet des vacanciers

En ce samedi de chassé-croisé, les personnels des lieux de vacances s'activent avant l'arrivée des prochains vacanciers, et en raison du covid, tout doit être désinfecté. Sur les routes, il y a des bouchons partout, y compris pour ceux qui arrivent et qui veulent rejoindre les plages. Nos équipes ont assisté au ballet des vacanciers dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Alpes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.