Mer, montagne, campagne, où les Français partent-ils en vacances ?

Un grand bol d'air, voici ce que cherchent les Français pour leurs vacances, pour ceux qui partiront. Si habituellement 10 millions de Français font leur valise pour Noël et le jour de l'An, ils le seront beaucoup moins cette année 2020. Seulement la moitié de ceux qui partaient les années précédentes envisagent de partir cette année et quatre fois moins envisagent de partir à l'étranger. La situation sanitaire a bouleversé les habitudes. Les réservations en montagne sont en chute libre. Cet hiver, c'est le littoral atlantique qui a la cote. De la Normandie jusqu' au Pays Basque, les réservations de location de meubler ont explosé, avec plus 97% pour la Normandie, 70% en Bretagne et 60% dans le sud-ouest. Si la crise sanitaire a conduit les Français à changer de destination, elle a également eu un impact sur leurs hébergements. Résidence secondaire pour ceux qui en possèdent et location meublée pour les autres. Les vacanciers partiront majoritairement en voiture individuelle pour éviter la contamination. Les réservations de covoiturage ont chuté cette année de 90%, tout comme celle des bus longue distance. De nombreux pays ont fermé leurs frontières, alors, certains se sont rabattus sur l'outre-mer comme La Réunion, Guadeloupe ou la Martinique.