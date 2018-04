Mer Rouge : le corail fait de la résistance

Aux confins d'Israël, de la Jordanie et de l'Égypte se cache l'un des derniers trésors sous-marins au monde : les coraux de la mer Rouge. Ils sont les plus résistants au réchauffement climatique. Des chercheurs étudient ce qui les rend uniques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.