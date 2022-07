Mer rouge : Plongée autour de l’île aux requins

C'est une montagne sous-marine perdue dans la mer rouge. Un récif à fleur d'eau exceptionnel. Un refuge pour les poissons et les grands prédateurs comme le requin soyeux de 2,50 mètres de long. Pour rejoindre ce récif, il faut prendre le large. Vingt minutes de bateau sont nécessaires depuis la cote. Nos accompagnateurs égyptiens ont prévu trois plongées. Elphinston reef nous réserve beaucoup de surprises. Avant de se mettre à l'eau, notre guide tient à nous prévenir. C'est une plongée technique et délicate. Sous nos palmes, un à-pic vertigineux de plus de 100 mètres. À la surface, le courant fait danser les poissons cochers et les papillons tout jaunes. Les murs et les plateaux regorgent de coraux de toutes sortes : gorgones, éponges. C'est une explosion de couleurs vives. Ce récif concentre tous les ingrédients pour se nourrir et se reproduire. Une eau cristalline baignée de soleil. Beaucoup de courant et du plancton à profusion. Environ 1200 espèces de poissons profilent de cette marine exceptionnelle. Nous descendons toujours plus bas. À 30 mètres de profondeur, les premières cavités apparaissent. Un habitat pour un diodon recouvert d'épines, mais aussi pour un bébé requin à pointe blanche, à peine effrayé par notre présence. Ce récif est un refuge de biodiversité où les petits poissons se cachent dans tous ces coraux. Des grands prédateurs qui sont tout autour et qui viennent ici comme les requins-marteaux ou alors les dauphins pour se nourrir et se reproduire. Une richesse, un trésor naturel préservé depuis des milliers d'années. Elphinston reef est considéré comme l'un des dix plus beaux sites de plongée au monde. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Berville