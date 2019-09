Mercantour : des barbelés de la Seconde Guerre mondiale retirés de la montagne

La journée mondiale du nettoyage de la planète a eu lieu ce week-end. Dans le parc national du Mercantour, les bénévoles se sont attaqués à un genre bien particulier de détritus. Ils ont entrepris de débarrasser la montagne de barbelés installés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à 2 000 mètres d'altitude, ce n'est pas une mince affaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.