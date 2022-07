Merguez, glaces, crème solaire... plus chers ou moins chers ?

Après une matinée sur la plage, le petit rituel de cette famille du nord, c'est une séance de grillade sur la terrasse. Plaisir simple en apparence, mais de plus en plus cher en 2022. En moyenne, cette année, le prix des merguez et des chipolatas a grimpé de 11,4 %. C'est l'incontournable de l'été qui a le plus subi l'inflation. En cause, le coût de la viande qui s'est envolé, tout comme les céréales destinées à nourrir les bêtes. Heureusement, dans le reste de vos caddys d'été, la hausse des prix est plus limitée : 5,7 % de plus pour les chips, 4,9 % pour les cornets de glace et presque autant sur les bouteilles d'eau. C'est moins que l'inflation, mais toujours trop sur la facture. "Non, c'est mort pour les pique-niques à la plage et tout. On fait comment sans glace, sans chips ? ", s'interroge une jeune femme. En dehors des produits alimentaires, bonne nouvelle, les prix restent plutôt sages. 15 centimes de plus, par exemple, pour un tube de crème solaire. Quant aux vêtements, beaucoup d'enseignes ont décidé de ne pas augmenter leurs tarifs, de peur de se priver de certains clients. D'autant plus que les soldes d'été n'ont pas vidé les stocks autant que prévus. Certaines petites boutiques doivent continuer de faire des promotions. TF1 | Reportage M. Desmoulins, C. Souhaut