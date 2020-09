"Mesdames" : l'hommage de Grand Corps Malade à toutes les femmes

C'est l'œuvre d'un artiste bousculé par les injustices que les femmes rencontrent. Dans son septième opus qui vient de sortir, Fabien Marsaud alias Grand Corps Malade leur fait une déclaration d'amour. Un hommage qui s'intitule en toute élégance "Mesdames". Véronique Sanson, Louane, Laura Smet... le slameur et poète a même très bien su s'entourer pour l'occasion. L'album interpelle et nous fait passer du rire aux larmes.