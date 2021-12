Message personnalisé : une star rien qu'à vous

Mr T alias Barracuda s'y engage. Il peut tout faire, moyennant tout de même 444 euros. Ainsi, 40 000 célébrités sur catalogue vendent des vidéos personnalisées. Une championne mondiale de tennis pour votre anniversaire, un flic à Miami pour votre mariage qui promet sur sa page d’aider les sans-abris avec votre argent, après que la plateforme ait prélevé le quart. Un énorme business qui existe depuis cinq ans aux Etats-Unis et qui démarre en France. Pour 50 euros, Justine a convié Francky Vincent dans son salon. La surprise est pour sa mère. Dans un message laissé sur la plateforme, Justine lui a d’abord expliqué la place qu’il occupait au sein de la famille. Fini la photo dédicacée gratuite. Avec l’air numérique et les réseaux sociaux, la demande de complicité entre célébrité et fan peut désormais se monnayer. Sur cette plateforme française, 100 000 vidéos se sont ainsi vendues en deux ans. Véronique Genest s’est inscrite il y a quinze jours et a déjà reçu une vingtaine de demandes. Un père lui a alors demandé un message pour sa fille à la veille de son examen d’entrée en école de gendarmerie Souvent privés de scènes depuis deux ans, c’est aussi pour eux un moyen de garder le lien avec ce public qui leur est cher. T F1 | Reportage S. Pinatel, A. Malavaud, J.Y. Chamblay