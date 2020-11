Messe à 30 fidèles : le Conseil d'État ordonne au gouvernement de revoir sa copie

Des fidèles ont été obligés de faire le service d'ordre ce matin à l'entrée de la basilique du Rosaire à Lourdes. La jauge était respectée, pas plus de 30 personnes à l'intérieur. Messe à l'extérieur pour ceux qui n'ont pas pu rentrer. En revanche à Versailles, pas question de respecter la limite dans la cathédrale Saint-Antoine qui bloque à 250. Le Conseil d'État leur a donné raison ce dimanche en soulignant "le caractère disproportionné de cette mesure au regard de l'objectif de préservation de la santé publique. Une atteinte grave et manifestement illégale" à la liberté de cultes. La plus haute juridiction administrative demande de prendre en compte la superficie des édifices religieux. Au moins un mètre de distance entre chaque groupe, du gel hydroalcoolique à l'entrée... À la paroisse-cathédrale Saint-Louis, on affirme respecter les gestes barrières. "Les gens sont responsables et ont conscience qu'il y a un véritable enjeu à la fois pouvoir vivre de leur foi et prendre la mesure de l'épidémie", assure le père Stéphane. Ce soir, le Premier ministre a reçu les représentants des évêques de France. Le gouvernement a trois jours pour revoir la règle des 30 personnes. Mgr Éric de Moulins-Beaufort s'est dit "soulagé qu'on soit débarrassé de cette jauge ingérable". Jean Castex s'entretiendra avec les responsables des autres cultes en début de semaine avant d'annoncer une nouvelle mesure.