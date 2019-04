Messe de Pâques à Saint-Eustache : les pompiers à l'honneur

Compte tenu des événements tragiques survenus à Notre-Dame de Paris, la messe de Pâques qui devait s'y dérouler, s'est tenue à l'église Saint-Eustache au quartier des Halles. Plus de 2 000 fidèles ont été présents mais des centaines ont dû rester à l'extérieur faute de place. Aux premiers rangs se tenaient les sapeurs pompiers ayant affrontés le feu. Ils ont reçu de l’archevêque de Paris le lectionnaire qu'ils ont sauvé des flammes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.