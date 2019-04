Messe de Pâques : Notre-Dame dans tous les esprits

Cette année 2019, les catholiques de Paris n'ont pas voulu manquer la messe de Pâques. Elle est habituellement célébrée à la cathédrale Notre-Dame, mais ce dimanche elle s'est tenue à l'église Saint-Eustache. La messe était particulièrement émouvante, six jours après l'incendie de Notre-Dame. Les officiers qui ont dirigé les opérations de sauvetage de ce monument étaient assis au premier rang. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.