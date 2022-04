Messe de Pâques : le pape appelle à "entendre le cri de paix"

Devant plus de 50 000 fidèles place Saint-Pierre, le Pape François prononce sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi". Il appelle à entendre "le cri de paix en cette Pâques de guerre". "Que la paix règne pour l'Ukraine martyrisée si durement éprouvée par la violence et par la destruction de la guerre, cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée", annonce-t-il. Une nouvelle fois, le pape François condamne la guerre sans jamais citer la Russie. Il appelle à la paix comme il avait déjà fait ce vendredi. Devant le Colisée illuminé, le souverain pontife avait présidé le Chemin de Croix. A son initiative, Irina, une Ukrainienne, et Albina, une Russe, avaient ensemble porté le crucifix. La mise en scène a provoqué la colère des autorités ukrainiennes qui ont même boycotté la retransmission de la cérémonie. Depuis le 24 février, le pape François ne cesse d'appeler à la paix alors qu'il tente en même temps de consolider les liens avec l'Église orthodoxe russe. TF1 | Reportage A. Basar, M.Kheradji