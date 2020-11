Messe d'hommage à Nice : des fidèles sous protection

Devant les Niçois en deuil, la basilique Notre-Dame de l'Assomption sonne le glas. C'est la première fois qu'ils pénètrent dans leur église, mais avant de dire la messe, il faut purifier les lieux. L'archevêque asperge les lieux d'eaux bénites pour pouvoir célébrer la messe, suivie à l'extérieur par plusieurs dizaines de fidèles. Plus largement, ce dimanche de Toussaint a été placé sous surveillance policière. Prier ensemble en ce jour de la Toussaint malgré la menace terroriste et ne pas céder la colère. Voilà les messages qui ont résonné dans les églises de France aujourd'hui. Des messages d'espérance et d'unité. C'est ce qu'ont voulu dire certains fidèles en Normandie en invitant parmi eux des responsables musulmans. "C'est une journée où on doit se rassembler au niveau de la famille. On ne va pas se laisser terroriser par certains actes", confie une fidèle. "Faut pas reculer, il faut aller de l'avant", poursuit une autre. Pour tous ces fidèles, les cérémonies religieuses seront à nouveau interdites dès ce soir, même si les lieux de culte restent ouverts.