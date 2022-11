Mesures anti-requins : les surfeurs de retour à La Réunion

Des dizaines de surfeurs à l'eau, une image que l'on n'a pas vu depuis plus de dix ans à La Réunion. Et pourtant, le surf est bel et bien redevenu un sport incontournable sur l'île grâce à plusieurs dispositifs qui visent à éloigner les requins. Parmi ces derniers, ce boîtier électrique installé sur les planches de surf. En plus de cet équipement, une patrouille de surveillance sillonne le rivage du Sud-ouest de l'île et jet ski et en bateau. Depuis trois ans, aucune attaque n'a eu lieu grâce à ces nouveaux moyens mis en place. Alors, les surfeurs ressortent les planches : "ça rassure, c'est intéressant, ça fait avancer les choses" ; "il faut être inconscient pour ne pas avoir peur, mais après on essaie de respecter les conditions". Plus au Nord, sur la côte, le centre Vigie Requin a formé des plongeurs pour vérifier que l'eau n'est pas trouble. Puis, ils installent un filet sur cette zone entre deux récifs. En même temps, un autre bateau surveille les fonds marins grâce à des caméras. Au large, à environ 300 mètres de la côte, il existe un autre dispositif très encadré par les autorités : la pêche des requins. TF1 | Reportage H. Capis, T. Dell'Aquila