Mesures face à la hausse des contaminations : ce qu'Emmanuel Macron pourrait nous annoncer mardi

Ils n’ont pas l’air tous au courant mais le masque est à nouveau obligatoire dans certaines rues d'Agen, et notamment ici, près de la gare. Décision du préfet du Lot-et-Garonne suite à la hausse du taux d’incidence dans ce département. Le masque redevient également obligatoire à l’école dans 61 départements, à partir de lundi matin. A priori, il ne sera pas question de reconfinement en Conseil de défense sanitaire, mais très certainement de troisième dose. Y sont éligibles 7,7 millions de Français, seuls 3,4 millions l’ont reçu. Pour les plus de 65 ans, les soignants, les personnes immunodéprimés et leurs proches, elle pourrait, éventuellement, devenir obligatoire pour conserver un pass sanitaire valable. Autre piste, administrer cette dose de rappel à tous, comme le préconise déjà le gouvernement allemand. Mais nous manquons de recul pour savoir si cela sera nécessaire et à quelle échéance. Pour le moment, les études montrent que le vaccin reste efficace chez les moins de 65 ans contre les formes graves cinq mois après la deuxième dose.