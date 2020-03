Mesures face au coronavirus : le casse-tête des parents pour faire garder leurs enfants

Ce vendredi, les écoles et les élèves se sont préparés à une longue fermeture, au moins jusqu'à fin mars, voire jusqu'aux vacances de Pâques. Avec cette décision inédite, certains parents se retrouvent démunis face au casse-tête de la garde des jeunes enfants. Contacter des entreprises spécialisées en garde à domicile est une option. Ceux qui ne peuvent pas faire autrement pourront évidemment se mettre en arrêt maladie.