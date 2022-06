Mesures pouvoir d'achat : les précisions d'Emmanuel Macron

Un soulagement pour tous ceux qui partent en vacances en août. Emmanuel Macron n'a pas voulu privilégier les juillettistes par rapport aux aoûtiens. La remise de 18 centimes d'euros par litre ne s'arrêtera pas au 31 juillet comme initialement prévu. La mesure est prolongée jusqu'à la rentrée. La remise pour tous les automobilistes est onéreuse, environ 300 millions d'euros par mois, et elle ne durera pas éternellement. Que se passera-t-il à la rentrée ? L'exécutif réfléchit à une aide plus ciblée. Pour les gros rouleurs, ceux qui font plus de 100 km par jour, et pour ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Un chèque alimentaire verra le jour à destination des plus modestes comme les boursiers ou les allocataires du RSA. Le montant reste à déterminer, mais il devrait beaucoup ressembler au chèque inflation versée au début de l'année 2022 qui était d'une valeur de 100 euros. Reste une question que se pose le gouvernement, faut-il limiter ce chèque aux produits bio et locaux ? Dans une interview à la presse régionale, Emmanuel Macron affirme que " ce chèque alimentaire doit être simple (...) versé en une fois". Ce coup de pouce sera versé dans le courant de l'été. T F1 | Reportage N. Gandillot, T. Valtat, C. Ebrel