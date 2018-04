Des mesures pour réduire les déchets ont été prises

Chacun d'entre nous produit en moyenne 500 kilos de déchets par an et seuls 35% de la population procède au recyclage. Pour pallier ces chiffres alarmants, à Strasbourg, la commune et des associations se sont lancées dans le "défi foyer zéro déchet". Une vingtaine de ménages se sont alors prêtés au test pour réduire au maximum leur production d'ordures ménagères. Des méthodes leur sont prodiguées afin de mieux repenser leur volume de consommation et réduire leur masse de détritus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.