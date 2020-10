Mesures sanitaires : le tribunal autorise la réouverture des bars à Toulouse

Dès l'annonce de la nouvelle, certains cafetiers ont commencé à sortir leurs terrasses. Dès 18 heures, Thomas Vion, patron d'un bar à bières dans la Ville rose accueillait ses premiers clients avec le sentiment d'avoir remporté une victoire. "Ce qui joue en notre faveur, c'est le fait qu'on n'a pas à notre sens d'études claires qui démontrent que ces lieux d'activités (bars et restaurants) sont les principaux lieux de propagation du virus", a déclaré Maitre Aurélie Laclau, avocate du Collectif des cafetiers et restaurateurs de Toulouse (Haute-Garonne). La plupart des bars ne rouvriront que demain. Ceux qui ont choisi de le faire dès ce vendredi soir vont pouvoir servir leurs clients jusqu'à minuit. Une bonne nouvelle pour les plus jeunes. Mais, les autres ont du mal à comprendre ces mesures qui se succèdent et parfois se contredisent. En plus de la réouverture des bars, cette décision de justice dispense les restaurants d'appliquer des mesures sanitaires renforcées.