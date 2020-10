Mesures sanitaires : polémique autour d'un rassemblement de 1 000 personnes dans le Loiret

Mille membres d'une communauté évangélique se sont réunis ce samedi à Nevoy dans le Loiret. Un chapiteau a été dressé pour l'occasion pour élire leur conseil d'administration. L'organisateur assure que toutes les mesures sanitaires sont bien respectées. Si la préfecture plaide un événement privé et non festif, le maire de la commune s'inquiète.