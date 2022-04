Métaux rares : la Finlande, un eldorado pas si écolo

Les phares des camions transpercent à peine le blizzard. Les imposants véhicules transportent plusieurs tonnes de pierres noires, au cœur d'un paysage désolé situé à 300 kilomètres à peine du cercle polaire. Il s'agit de la mine de Sotkamo, la plus grande source de nickel d'Europe au cœur de la Finlande. Vu du ciel avec la neige en moins, le site s'étend sur plus de 60 kilomètres carrés. Les sols contiennent les principaux minéraux nécessaires à la fabrication des batteries des voitures électriques. Prouesse technique unique au monde, le site concentre toutes les étapes pour transformer la roche. Les pierres sont d'abord extraites de la mine, puis broyées en petits morceaux. Elles sont ensuite alimentées en oxygène et en eau pour séparer les minerais. Après traitement, le nickel et le cobalt sont prêts à l'emploi et sont envoyés dans des usines de batteries à travers toute l'Europe. Mais cette exploitation peut-elle se faire sans conséquence écologique ? L'entreprise, elle, affirme avoir renforcé les mesures de sécurité. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Barth