Météo : de la douceur et de la lumière à Clermont-Ferrand

Ce samedi à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le temps est beau malgré le vent. En effet, finis le nez rouge et la tête rentrée dans les épaules à cause du froid. Au vu de ces changements de températures, les Clermontois ne se sont pas fait prier pour se réapproprier les parcs de la ville. Sur les pelouses, on a ressorti les nappes et de quoi manger dehors entre amis ou en amoureux. On profite de cette lumière et de ce soleil. Guillaume Frixon explique que nous avons gagné plus de quinze degrés en une semaine. Si samedi dernier on raclait les pare-brise avec le givre, aujourd'hui, on est à dix-sept degrés à Clermont-Ferrand. De plus, cette douceur et cette lumière vont s'installer durablement dans la ville. Jusqu'à vendredi, les températures varieront entre quinze et vingt degrés. Des conditions météorologiques qui font un bien fou au moral.