Météo : des départements du sud-ouest en alerte aux orages

Dans le métro de Rennes, l'eau surgit soudainement par les escaliers et surprend les voyageurs. On a aussi les mêmes images d’inondation dans un centre commercial, à l'intérieur comme à l'extérieur. Un orage impressionnant a frappé le département durant quelques instants. "Quinze minutes, c'est tombé extrêmement fort. Ça faisait du bruit et ça tonnait. C'était hyper localisé et très violent", raconte une jeune femme. Des grêlons, puis des trombes d’eau se sont abattus. Plusieurs rues sont touchées par la montée des eaux, perturbant la circulation des voitures, mais aussi des trains, certains ont même été supprimés. Il y a eu la même perturbation à Mont-de-Marsan. Dans les Landes, les grêlons ont recouvert le sol comme de la neige en quelques minutes seulement. TF1 | Reportage N. Pellerin