Météo : des températures exceptionnellement douces pour un hiver dans l'Hexagone

Des températures supérieures de 10°C aux normales de saison, voilà la situation observée ces derniers jours dans les Alpes et notamment en Haute-Savoie. Une douceur qui ravit vacanciers et restaurateurs. Les vignerons, eux, sont moins enthousiastes. Cette hausse des températures est aussi constatée chez nos voisins européens. Alors, comment s'explique cette chaleur en plein hiver ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.