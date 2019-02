Météo : la douce température bat des records

Les records de température se sont enchaînés depuis vendredi 22 février 2019. À Montpellier le thermomètre affichait 23,5°C. À La Rochelle ce week-end, elle était de 20,5°C. Et ce dimanche 24 février, nous avons eu un record de 20°C du côté de Brest. Ces douces températures devraient encore continuer jusqu'au mercredi 27 février. Elles laisseront place à une dépression à partir du jeudi 28 février 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.