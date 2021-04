Météo : du répit ce week-end avec un nouvel épisode de gel

Selon les prévisions météorologiques rapportées par Tatiana Silva, c'est une parenthèse ce week-end, car nous allons retrouver les normales de saison. Les températures de la nuit de vendredi à samedi varieront de 5 à 10°C sur la moitié nord du pays, de 6 à 11°C sur la moitié sud. La nuit de samedi à dimanche, une déclinaison de la température est attendue sur la moitié nord du pays, avec des valeurs allant de 2 à 7°C. Tandis que sur la moitié sud, les valeurs seront stationnaires. Des températures de 5 à 12°C sont attendues. À partir de la nuit de dimanche à lundi, jusqu'à mercredi matin, un épisode de gel s'installera de nouveau sur le pays. À Rennes et à Bergerac par exemple, les valeurs attendues sont respectivement -2°C et -1°C. Cette fois-ci, le sud-est sera épargné. Il fera jusqu'à 3°C à Avignon. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.