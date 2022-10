Météo France : des alertes plus précises et plus précoces

C’était il y a un mois à Montpellier : des pluies diluviennes, des inondations en pleine ville. Ou cet été en Corse, des rafales de vent à plus de 220 km/h, des orages d’une rare violence. Des phénomènes météo exceptionnelles qui seront, désormais, mieux anticipés. Depuis deux ans, Météo France fait tourner ses supercalculateurs pour améliorer ses prévisions. Résultat, les alertes vigilances seront désormais prévisibles sur deux jours au lieu d’un. De quoi mieux mesurer la trajectoire et la durée d’une intempérie. Mais ce n’est pas tout. Il sera aussi possible d’affiner les zones menacées par les intempéries dans un département. Il y a un an, une approximation a coûté très chère à Frédéric Mercatili, à Aigues-Vives, dans l’Hérault. Alors, ces nouvelles cartes, qui seront disponibles dans vos bulletins météo en début 2023, vont-elles révolutionner les prévisions météo ? TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Perrot, C. Souhari