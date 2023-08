Météo : gens qui rient, gens qui pleurent

Si vous êtes aoûtien, vous serez surpris du temps qu'il fait aux Sables-d'Olonne. Cet été, la différence va se transparaître dans vos dépenses. Même les commerces se distinguent de par leur perception de cette saison. Dans une rue en bord de plages, deux commerces côte à côte et deux perceptions de la saison. D'abord, les glaces et crêpes à emporter de Marie, qui peine à attirer, même les plus gourmands. Juste à côté, Fleur Boisseleau, une saisonnière du magasin de vêtements J&J Store, a tout misé sur leurs gros pulls à capuche. Mais un tout petit peu d’observation suffit à comprendre quel commerçant travaille très bien en ce moment. Les éternelles boutiques de Cyrille évidemment. On en voit au moins quatre fois plus que les jours ensoleillés. Pour Coline Bachelard, gérante du magasin de vêtements "Tante Huguette", le motif de l’été est le léopard. Et une fois paré contre la pluie, il ne s’agit sûrement pas d’aller se mouiller davantage. Dans ce parc aquatique, rien qu’aujourd’hui, il y a 3 000 visiteurs d'habitude, moins 50 % de fréquentations. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article TF1 | Reportage T. Leproux, H. Riou du Cosquer, M. Derre