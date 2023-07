Météo : la revanche du Sud

Du vent, de la pluie et des vacanciers emmitouflés, les images dans le reportage de TF1 en tête de cet article n'ont pas été tournées en plein hiver, mais ce dimanche à Étretat. En quelques jours, la température a dégringolé, passant de 26 à 19 °C. Sous le crachin normand, mieux valait être bien équipé. Autre région, autre ambiance. Alors que certains cherchent le soleil, d'autres n'ont aucun mal à le trouver. Et ça tombe bien, des Strasbourgeois sont venus exprès pour ça. "Le but, c'est d'avoir le meilleur bronzage pour montrer devant les copains", "c'est pour le challenge", disent-ils. À Carqueiranne dans le Var, après plusieurs jours de canicule à 37 °C, la température devient plus acceptable 29 °C. "Ça fait quatre années qu'on vient ici, on trouve que la chaleur est supportable. On a toujours eu une pointe d'air frais qui vient de la mer. C'est toujours agréable", affirme un couple de vacanciers. Quand on leur demande s'ils laisseraient leur place au soleil pour un temps plus frais, ils en rigolent. Jus d'orange frais ou thé chaud en terrasse, pour les deux amies sollicitées par notre équipe, le choix est fait, et même après une randonnée sous la pluie, aucun regret. TF1 | Reportage B. Guénais, É. Payro