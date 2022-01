Météo : l'Aisne et le Nord en vigilance orange "crues"

À Crespin (Nord), les habitants ont eu la surprise de se réveiller les pieds dans l'eau ce dimanche matin. Ils ont eu peur, car l'eau est arrivée d'un coup et montée très vite. Celle-ci vient d'une toute petite rivière qui se trouve à quelques mètres. Les pompiers sont intervenus rapidement. Les agents de la ville ont également placé des sacs de sable sur une dizaine d'habitations afin de les sécuriser. Il n'y a pas eu d'inondation à l'intérieur. Seules quelques caves ont été inondées. Le département du Nord et celui de l'Aisne sont placés en vigilance orange tout ce dimanche. Les cours d'eau vont ainsi être surveillés. La bonne nouvelle, c'est que le soleil est revenu après la pluie de toute la nuit. Normalement, c'est la décrue. L'eau ne devrait plus monter plus haut qu'elle n'est en ce moment. Les habitants sont alors un peu rassurés. TF1 | Duplex S. Hembert