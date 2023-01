Méteo : le froid va-t-il durer ?

La douceur du début de l'année nous semble bien loin. Le froid qui s'est installé est lié à une vaste zone de haute pression, qui s'étend de la Russie à l'Espagne. Cet air froid est tout simplement depuis une semaine, piégé à basse altitude. Le résultat au niveau des températures nocturnes pour cette prochaine nuit est de zéro degrés à Paris, moins un à Madrid. Le froid va perdurer au moins jusqu'à mercredi 25 janvier, selon les prévisions de Météo France. Pour ces prochaines nuits, on aura moins un degré à Nancy, à Rennes et à Marseille puis moins deux degrés à Bordeaux. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'on est à cinq degrés sous les normales de saison. Une brève accalmie des chutes de neige est attendue aujourd'hui dimanche. Mais cela reprendra ce lundi jusqu'à mardi. Le massif central, les Alpes et la Corse seront touchés par d'importantes chutes de neige. TF1 | Tatiana Silva