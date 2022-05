Météo : le grand-écart des températures

On peut dire que ce week-end a été chaud, voire suffoquant. En Gironde, le jour comme la nuit, le thermomètre n’est pas descendu une seule fois au-dessous des 20°C depuis samedi matin. Mais cela risque de changer dans les heures qui viennent. À Bordeaux par exemple, cet après-midi, il faisait 33°C. Demain, vous y perdrez 13°C. La chute des températures va toucher tout l’ouest de la France. D’ici lundi 23 mai, Aurillac perdra 14°C. La baisse sera de 9°C à Limoges. Elle sera de 13°C à Cognac et 12°C à Biarritz. À Clermont-Ferrand, ce soir en terrasse, les habitants profitent des dernières chaleurs. Certains sont plutôt contents de savoir qu'ils devront se rhabiller un petit peu, parce qu’il fait très chaud. D'autres nous disent qu'ils seront ravis si les orages arrivent. Avec un peu de retard sur les prévisions, en effet, les orages approchent. Au moins 21 départements du sud-ouest sont concernés. Déjà ce soir, autour de Saint-Étienne et de Lyon, éclairs, vents et grêles font leurs apparitions. TF1 | Reportage M. Poissonnet.