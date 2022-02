Météo : le Nord se prépare à un troisième coup de vent en trois jours

Ce dimanche soir, quatre départements du nord sont en vigilance orange aux vents violents, la Seine-Maritime, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Sur le toit d'une église à Estaires, trois pompiers progressent tels des alpinistes, à la recherche de tuiles qui pourraient s'envoler. Thierry Dermineur, commandant du SDIS 59, nous a expliqué que des éléments de la toiture de l'édifice menaçaient de tomber sur la voie publique. Quelques kilomètres plus loin, à Hem, la tempête Eunice a jonché le sol de tuiles et de débris. Un pompier intervenant sur un bâtiment nous rapporte des infiltrations d'eau et nous explique que l'édifice n'a plus de toiture. Et il y a déjà urgence, car ce dimanche soir, Franklin, une nouvelle tempête, doit frapper le nord de la France. Ainsi, l'heure est à la sécurisation des toitures et de tout ce qui a été fragilisé par le passage d'Eunice. De fortes rafales, jusqu'à 130 km/h, sont attendues ce soir. Les arbres menacent de tomber sur la route, mais aussi sur les maisons. C'est le cas à Ambleteuse (Pas-de-Calais), où le vent souffle déjà très fort. En outre, deux jours après le passage de la tempête Eunice, plusieurs milliers d'habitants s'apprêtent ce soir à passer une troisième nuit sans électricité. T F1 | Reportage J.M. Bagayoko.