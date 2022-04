Météo : le quotidien perturbé par la neige dans le nord

La neige est tombée toute la nuit du jeudi à vendredi notamment dans le Pas-de-Calais. Alors, ce matin au réveil, l'ambiance était hivernale. Dans le jardin enneigé, Léopold peaufine son bonhomme de neige. Il passe sa journée chez ses grands-parents. Il n'a pas classe aujourd'hui car les bus scolaires sont annulés. Ce vendredi matin, les parents, qui le pouvaient, ont déposé leurs enfants emmitouflés à l'école. Dans la région, par rapport à jeudi, les températures ont baissé de 10 °C. Pour les automobilistes, avant de rouler, il faut déneiger les voitures par tous les moyens. À la boulangerie, on ne parle que de cet épisode neigeux. Entre deux baguettes, chacun raconte sa matinée. La neige qui tombe empêche les TER de rouler. À Béthune, une panne électrique a paralysé le trafic. Des voyageurs ont connu jusqu'à 1h30 d'attente. Au menu du déjeuner, les restaurateurs ont dû changer les plats du jour. Les salades fraîcheur ont laissé place aux frites avec carbonades flamandes, un plat régional à base de morceaux de bœuf. Dans l'après-midi, la neige a cessé. Mais la température reste glaciale. À Saint-Omer, les rues piétonnes sont vides. Météo France ne prévoit plus de neige dans la région, mais des températures négatives, par endroits, cette nuit avec un risque de verglas. TF1| Reportage S. Hembert, T. Joire, C. Yzerman