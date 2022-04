Météo : le retour inattendu de la neige

Une grande partie centrale de la France s'est réveillée vendredi matin sous la neige. Les engins de déneigement avaient préparé les routes, comme c'est le dans la Somme. Pourtant, à l'heure du départ au travail, certains ne cachaient pas leurs inquiétudes. Un rappel à l'ordre à tous ceux qui auraient voulu se découvrir ne serait-ce que d'un fil. Ce matin à Quincampoix, en ce 1er avril, température et épaisseur de neige s'étaient mises au diapason, 2 °C et 2 cm. Des contrastes tels qu'il y a dix jours en Normandie, il faisait beau se promener sur les plages de la Côte de Nacre. Ce retour soudain de la neige a surpris les habitants de Saint-Étienne où 5 à 10 cm de neige sont tombés. La prudence est de mise sur les trottoirs et sur les échafaudages. Sur les hauteurs de la ville, certains ont ressorti les raquettes. Il y a un an, le 1er avril 2021, il faisait à Saint-Étienne près de 25 °C au meilleur de la journée. L'épisode neigeux a créé quelques bouchons sur les routes, rapidement résorbé dans la journée. L'hiver a volé la vedette au printemps. Et dans les jardins, les bourgeons donnent l'impression d'être sortis in peu trop tôt. Après la neige, place au froid. C'est toute la France qui va connaître ce week-end des températures dignes d'un mois de janvier. TF1 | Reportage T. Malandrin, Nos équipes en région