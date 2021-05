Météo : les dernières informations sur l'alerte aux orages dans 16 départements

Si vous habitez dans le Sud Ouest, faites attention dans les heures qui viennent. Une alerte orange a été lancée par Météo France jusqu'à 1h du matin. Les orages pourraient être violents par endroits. Seize départements sont concernés, des Deux-Sèvres aux Pyrénées-Atlantiques. Et il va falloir s'attendre à de la pluie. Des tombereaux de pluie pour les premières heures de la nuit. Il a déjà beaucoup plu dans les départements placés en alerte orange aux orages par Météo France. Mais le phénomène va s'accroître et toucher une large partie Ouest du pays, et même le Nord. En effet, le phénomène touchera les Hauts-de-France jusqu'à la frontière espagnole. Pour ceux qui n'auraient pas d'autres choix que de sortir cette nuit malgré le couvre-feu, il faudra être très prudent parce que ces pluies vont être suivies par endroits de phénomène d'orages de grêle. Ces derniers peuvent être très localisés et intenses. Ainsi, la prudence est recommandée au volant pour ceux qui doivent sortir, surtout dans les prochaines heures, car vers 1h du matin, le phénomène va se calmer. D'ailleurs, Météo France prévoit des éclaircies pour les premières heures de lundi.