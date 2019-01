Météo : le premier gros épisode de neige de l'hiver

La semaine du 21 au 27 janvier est le premier gros épisode de neige de l'hiver. Les flocons ont commencé à tomber sur les plaines vosgiennes ce dimanche. Ailleurs, ils devraient arriver entre mardi et mercredi. Jusqu'à dix centimètres de neige sont attendus en plaine sur la moitié Est de notre pays et il fera également très froid. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.