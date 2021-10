Météo : quinze départements en vigilance orange

De modestes précipitations s'abattent déjà sur Nantes (Loire-Atlantique). Elles ont commencé à tomber vers 11h30. On attend 40 à 60 mm sur une large zone, et 80 à 100 mm peut-être localement. Certains prévisionnistes imaginent que la journée pourrait être l'une des plus pluvieuses depuis 1945, en tout cas, possiblement un mois de précipitations dans les 24 à 36 prochaines heures. Quant au vent, il va souffler en rafales à l'intérieur des terres, à 60-80 km/h jusqu'à 100-110 km/h par exemple, du côté de la Bretagne. Ces prévisions seront valables jusqu'à demain dimanche 6h. D'ici là, évidemment pour ceux qui doivent se déplacer et particulièrement si c'est à côté de cours d'eau, et bien, il faut observer la plus grande prudence.