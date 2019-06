Météo : que valent les prévisions à trois mois ?

Les prévisions sur trois mois ne nous permettent pas de savoir comment garnir nos sacs de vacances d'été. En revanche, elles soulignent les tendances météorologiques probables. Cette année 2019, juillet et août pourraient justement être plus chauds que la normale : près de 1°C de plus pour la majeure partie de l'Europe, notre pays compris. Comment Météo-France parvient à prédire un avenir aussi lointain ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.