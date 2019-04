Metz : racisme à l'université

Le jeudi 25 avril, des étudiants d'origine africaine ont découvert des conversations privées, les comparant à des animaux et les insultants sur un réseau social. Elles étaient échangées par certains de leurs camarades en licence de sociologie à Metz. Les élèves vont porter plainte en début de semaine et annoncent un rassemblement devant leur faculté mardi prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.