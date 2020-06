Meubles design : ils cassent les prix sur Internet

Nous avons passé beaucoup de temps chez nous ces derniers mois. Une vie à la maison qui a donné des idées de déco à certains. Et dans le secteur de l'ameublement, les marques en ligne tirent particulièrement leur épingle du jeu. Elles font office d'exception dans un marché en difficulté. Alors face aux enseignes traditionnelles, comment parviennent-ils à se démarquer ? Éléments de réponse avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.