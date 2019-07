Meurthe-et-Moselle : le feu d'artifice d'une PME !

À Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, dix mille feux de bengales, chandelles et bombes multicolores vont être tirées ce 13 juillet. Le feu ne durera que quinze minutes, mais il faut des heures pour les préparer. L'emplacement de chaque fusée est calculé au centimètre près, et la mise à feu sera téléguidée par ordinateur. Ces dix dernières années, ce procédé s'est généralisé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.