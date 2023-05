Meurthe-et-Moselle : une nouvelle fusillade fait cinq blessés

La fusillade s’est déroulée samedi 13 mai 2023, vers 18h30, sous un porche en plein centre de Villerupt, au pied d’un immeuble d’habitation. Un homme seul cagoulé tire en quelques secondes sur cinq personnes avant de prendre la fuite. Guy, le patron du café le plus proche, était sur sa terrasse. "On a entendu des rafales, plusieurs rafales. Tout le monde a eu peur, les gens sont rentrés dans le café à une vitesse extraordinaire. Il y a eu un monsieur qui était étendu par terre avec une balle dans l’épaule, les gens essayaient de le soigner, bien sûr", raconte-t-il. Les secours prennent en charge cinq blessés, dont trois très graves. Les enquêteurs passent une partie de la nuit à chercher des indices. Mais pour les habitants de Villerupt, c’est un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue aux conséquences dramatiques. Ce dimanche soir, deux blessés sont sortis d’affaire. Trois restent en situation critique, dont le plus jeune, âgé de 17 ans, touché à la tête. La fusillade s’est déroulée à 300 mètres du commissariat de Villerupt, pour lequel élus et syndicats réclament des renforts. Le principal suspect est toujours en fuite ce soir. Seul son véhicule aurait été retrouvé, incendié, à 30 km de la commune. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hannesse