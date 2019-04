Meurthe-et-Moselle : les agriculteurs se préparent au retour du froid

Le froid fait son grand retour pour ce week-end du 13 avril 2019. Les températures vont chuter au-dessous des normales de saison malgré la présence du soleil. Le gel risque d'ailleurs d'endommager les plantations, mais les arboriculteurs de Meurthe-et-Moselle s'y sont déjà préparés. Bernard Mangin, arboriculteur et producteur de mirabelles à Ochey, s'est par exemple équipé d'une tour à vent pour faire face aux caprices du ciel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.