Meurtre à Bayonne : émotion et incompréhension

Il ne le connaissait pas, mais sa mort les a touché. Comme plusieurs Bayonnais, un couple est venu déposer des fleurs, là où Patrice vivait, là où il a été agressé, un crime qui les a beaucoup émus. Mohammed, lui, le côtoyait un peu. Au café de la rue, ils se croisaient parfois le matin. Il a encore du mal à y croire. Le soir du 26 juillet, Patrice rentre chez lui, il voit trois hommes uriner sur sa porte et leur demande d'arrêter. En réponse, il est frappé, roué de coups et laisser par terre. Gravement blessé à la tête, plongé dans le coma, il décède avant-hier à l'hôpital. La mort absurde d'un homme doux et généreux, d'après ceux qui le connaissaient. Cette agression révolte à Bayonne. Vendredi 4 août 2023, des centaines d'habitants se sont réunis pour une minute de silence devant la mairie de la ville. Un rassemblement pour dénoncer ce crime, sur lequel les policiers n'ont pour l'instant que peu de piste. En pleine fête de Bayonne, il y a eu plus d'un million de personnes dans les rues. Les trois respects se sont évanouis dans la foule juste après l'agression. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Vieira, C. Brousseau