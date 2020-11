Meurtre d'Alexia : Jonathann Daval condamné à 25 ans de réclusion criminelle

Épuisés, en larmes mais soulagés, les parents d'Alexia Daval quittent pour la dernière fois le palais de justice de Vésoul. "C'était juste pour elle ce combat. J'espère qu'aucun Français ne l'oubliera", déclare Isabelle Fouillot, mère d'Alexia. Jonathann Daval vient d'être condamné pour le meurtre de leur fille à 25 de réclusion criminelle. Une peine lourde et un verdict qui s'est rapidement imposé au jury en deux heures. "La justice a bien fait son travail, a compris notre douleur et le massacre d'Alexia en même temps", dit Jean-Pierre Fouillot, père d'Alexia. Après six jours d'un procès intense, la famille d'Alexia espère désormais vivre sereinement. "On a hâte de se reposer et de retrouver notre vie tranquille ensemble", évoque Stéphanie Gay, sa soeur. Ce samedi après-midi, avant de laisser les jurés délibérer, Jonathann Daval s'est adressé une dernière fois à ses ex-beaux-parents pour leur demander pardon à deux reprises sans aucune émotion apparente. "Concrètement, on sent que c'est presque une demande de ses avocats, je pense que c'est plutôt du domaine de la manoeuvre, ce n'est pas honnête", martèle Grégory Gay, beau-frère d'Alexia. Les plaidoiries de la défense, évoquant le coup de sang d'un homme ordinaire et qui devient en quelques minutes un meurtrier suite à une dispute conjugale, ne semblent pas avoir convaincu les jurés. Quelques minutes à peine après la fin du procès, le convoi pénitentier a ramené Jonathann Daval dans sa cellule à l'isolement dans la prison de Dijon. Ce soir, ses avocats l'assurent, il acceptent sa condamnation et ne feront pas appel.