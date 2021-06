Meurtre de George Floyd : le policier condamné à 22 ans et demi de prison

Devant le tribunal de Minneapolis, beaucoup ont regardé en direct la fin du procès retransmis partout à travers les États-Unis. À l'intérieur, au même moment, l'ancien policier Derek Chauvin a découvert sa sentence. Il a été condamné à 270 mois de prison, soit 22 ans et demi. Un moment de flottement dehors, le temps de faire la conversion pour comprendre la peine. Cette condamnation divise les militants. "C'est une bonne nouvelle. C'est un grand pas pour la Justice" ; "Pour moi, ce n'est pas assez. Je ne comprends pas", lancent certains d'entre eux. À Minneapolis, c'est la plus lourde peine jamais infligée à un policier. Mais la ville n'en a pas fini avec les procès. Les trois collègues policiers de Derek Chauvin seront jugés à leur tour l'an prochain pour complicité de meurtre. L'intersection où George Floyd a perdu la vie est devenue un mémoriel et un lieu de rassemblement. Évidemment, après l'annonce de la sentence, c'est le premier endroit pour se retrouver. "Les choses vont dans le bon sens. Aujourd'hui, notre discours est compris et partagé par tout le monde", se réjouit un riverain.