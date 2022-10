Meurtre de Justine Vayrac : les zones d'ombre de l'enquête

C'est à un kilomètre de la ferme familiale que Lucas Larrivée a enterré le corps de Justine Vayrac à l'aide d'un engin agricole. S'il a reconnu le meurtre, il n'a pas toujours expliqué les raisons de son geste. Que s'est-il vraiment passé ? Après une soirée dans une discothèque de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), Justine se sent mal. Lucas la ramène en voiture. L'a-t-il enlevé ? Puis violé ? Les enquêteurs cherchent à le déterminer. Le procureur de la République de Limoges, Baptiste Porcher, a déclaré que "le mis en cause a reconnu avoir tué la victime, alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé sans donner davantage d'explications. Qu'il lui avait donné un coup-de-poing. Ce qui a occasionné le décès". Est-ce la vérité ? Selon les premières constatations, Justine aurait reçu plusieurs coups au visage, dont au moins un porté avec un objet contondant. Lucas et Justine, quelle relation ? Certains amis de Lucas affirment que tous deux avaient des fréquentations communes et s'étaient déjà vus plusieurs fois dans des bars lors des soirées. Justine est montée dans la voiture de Lucas sans se méfier. Qui est Lucas ? Un éleveur de vache laitière, membre du comité des fêtes du village, joueur de football du club local. Décrit comme un jeune homme équilibré, mais sa personnalité est plus complexe. Il est mis en examen, mais pas condamné pour avoir incendié la grange de son ancien patron l'année dernière. Impulsif selon l'un de ses amis, joint par téléphone. Pourquoi a-t-il assisté à un match de football quelques heures après avoir tué et enterré Justine ? L'étude de son profil psychiatrique devrait permettre d'évaluer sa dangerosité. L'autopsie du corps de Justine pourrait permettre d'éclairer certaines zones d'ombre. Lucas Larrivée encourt la réclusion criminelle à perpétuité. TF1 | Reportage B. Guenais, J. Cressens, I. Robin