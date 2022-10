Meurtre de Lola : une jeune femme au cœur de l'enquête

Toute la journée, des habitants très émus sont venus déposer des fleurs et des mots pour rendre hommage à Lola, 12 ans, retrouvée morte dans une malle à l'intérieur de cette résidence où elle habitait. "C'est abominable. Je pense qu'aucune personne au monde qui devrait vivre ça", "j'ai tout de suite pensé à mes enfants. Je leur ai dit : ne sortez plus ! Mais jusqu'à quand ?", regrettent les deux femmes sollicitées dans ce reportage. Il est 15h vendredi lorsque Lola sort du collège Georges Brassens, juste à côté de son domicile. Mais ses parents ne la voient pas rentrer et s'inquiètent rapidement. Alors, son père, l'un des gardiens de l'immeuble où ils habitent, décide de vérifier les images de vidéosurveillance. C'est à ce moment qu'il réalise que Lola est en fait bien rentrée dans la résidence. Mais il aperçoit également une femme qui attire l'attention de l'adolescente, positionnée juste derrière elle sur la capture d'écran dans le reportage en tête de cet article. Après cette découverte, la famille publie son image et une photo de la petite Lola sur les réseaux sociaux. Ce signalement correspond bien à la description de plusieurs riverains qui racontent avoir vu une femme tirée une malle très lourde dans le quartier. À 23h20, lorsque le corps sans vie de Lola est découvert, les enquêteurs de la Brigade criminelle déploient des moyens considérables pour retracer le chemin de cette femme. L'analyse des caméras de vidéosurveillance les amène devant un immeuble de Bois-Colombes en région parisienne où la principale suspecte a été interpellée samedi matin. D'après les premières analyses, la collégienne est décédée par asphyxie. Mais plusieurs éléments de l'enquête restent très troublants. Pourquoi avait-elle la gorge sectionnée ? À quoi correspondent les annotations chiffrées retrouvées sur son corps ? Ce soir, quatre personnes sont toujours placées en garde à vue. TF1 | Reportage M. Bourdarias, R. Maillocho, C. Blanquart