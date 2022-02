Meurtre de Maëlys : la perpétuité pour Nordahl Lelandais après trois semaines de procès

Le soulagement de la famille de Maëlys. Les trois juges et les six jurés viennent de décider de la peine maximale contre Nordahl Lelandais. Maëlys, présente tout le temps pendant ces trois semaines de procès. Trois semaines éprouvantes face à Nordahl Lelandais, tour à tour mutique ou ayant réponse à tout. Un calvaire pour les proches de la fillette jusqu’à vendredi dernier. Changement de stratégie poussé par son avocat, l’accusé lâche enfin des aveux. “On ne va pas tourner autour du pot. Tu es poursuivi pour avoir volontairement donné la mort. On peut oublier le mot accident ? “. “Oui c’est clair. j’ai volontairement donné la mort à Maëlys”, affirme Nordahl Lelandais. Quelques jours plus tôt, c’est Colleen, la grande sœur de Maëlys qui a le courage de le défier pour lui arracher les explications en vain. Faute de preuve, la question du viol de la fillette restera un mystère avec lequel la famille de Maëlys repart de la Cour d’assises. Sur ce chariot, les 23 000 pages du dossier quittent le tribunal. T F1 | Reportage R. Bey, B. Poizeuil, S. Fortin